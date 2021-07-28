東奧射箭》勿用輿論傷害運動員！譚雅婷發文回應酸民攻擊

譚雅婷。（特派記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣射箭好手譚雅婷在東京奧運女團賽事止步16強，昨個人賽成績停在64強，賽後竟遭酸民攻擊，今天她在社群媒體發文回應，希望網友不要用鍵盤和輿論傷人，而教練倪大智也力挺愛徒：「（譚）是老師心中的第一，台灣的驕傲！」

譚雅婷自2012年倫敦奧運開始，連3屆奧運都不缺席，其中上屆里約奧運更摘下女團銅牌，國際賽經驗相當豐富，是我國數一數二的頂尖女箭客。

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第3度征奧的譚雅婷期盼能突破自我，為選手生涯畫下完美句點，惜並未發揮應有水準，賽後遭酸民攻擊表現差，但她強調，自己並不在意，只是要強調，選手付出許多精神、體力和時間，沒人想要輸，也比任何更想站上頒獎台，輸了也只能不斷鼓勵自己。

譚雅婷表示，每位選手都歷經千辛萬苦，才能站上最高殿堂，她認為不該恣意批評每位努力的運動員，「每個運動員都有自己的故事，我們是怎麼撐過來的，只有我們自己知道。」她希望酸民不要用鍵盤還有輿論傷害任何運動員，若真的有能力，就出來代表國家爭取奧運門票，站在奧運舞台。

至於倪大智也力挺愛徒，希望給譚雅婷力量，他說：「（譚）將近18年的青春奉獻給了台灣射箭，也因為你，延續台灣射箭在國際上的榮耀，帶給國人驕傲。你付出與表現無人比擬，老師心中的第一，台灣的驕傲。」

譚雅婷發文：

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