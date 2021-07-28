MLB》「資敵」同區引球員怒火 水手總管出面解釋

守護神葛雷夫曼。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者林宥辰／綜合報導〕水手隊將陣中守護神葛雷夫曼（Kendall Graveman）和牛棚投手蒙特羅（Rafael Montero）一起送到太空人隊，換來內野手托羅（Abraham Toro）和牛棚投手史密斯（Joe Smith）。由於葛雷夫曼是牛棚最穩定的投手，被交易走後，水手球員一片譁然，甚至有不具名球員認為遭到總經理狄波托（Jerry Dipoto）背叛。

水手隊今年戰績不錯，明星賽後仍排名美聯西區第3，甚至有媒體認為水手隊有機會終結季後賽荒。

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不具名的水手球員怒斥，狄波托在內的高層根本從未想要贏球：「在開玩笑嗎？他們從未改變過，從沒想過贏球。送走好投手還給到同區對手的手上，這樣跟我說要贏球？」也有球員說：「總經理從沒真的下樓關心過我們，他只是坐在辦公室，玩他的『夢幻總經理』遊戲，也從不跟球員解釋什麼。」

面對球員跟外界的不解，狄波托有話說。他說他了解休息室一定有不滿：「可以理解外界的擔心，但這並非我們唯一的動作，接下來後續的動作，會讓大家能夠理解。至於球隊，我想他們會理解我們對於補強球隊的堅定。」

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