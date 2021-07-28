晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「資敵」同區引球員怒火 水手總管出面解釋

2021/07/28 13:07

守護神葛雷夫曼。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者林宥辰／綜合報導〕水手隊將陣中守護神葛雷夫曼（Kendall Graveman）和牛棚投手蒙特羅（Rafael Montero）一起送到太空人隊，換來內野手托羅（Abraham Toro）和牛棚投手史密斯（Joe Smith）。由於葛雷夫曼是牛棚最穩定的投手，被交易走後，水手球員一片譁然，甚至有不具名球員認為遭到總經理狄波托（Jerry Dipoto）背叛。

水手隊今年戰績不錯，明星賽後仍排名美聯西區第3，甚至有媒體認為水手隊有機會終結季後賽荒。

不具名的水手球員怒斥，狄波托在內的高層根本從未想要贏球：「在開玩笑嗎？他們從未改變過，從沒想過贏球。送走好投手還給到同區對手的手上，這樣跟我說要贏球？」也有球員說：「總經理從沒真的下樓關心過我們，他只是坐在辦公室，玩他的『夢幻總經理』遊戲，也從不跟球員解釋什麼。」

面對球員跟外界的不解，狄波托有話說。他說他了解休息室一定有不滿：「可以理解外界的擔心，但這並非我們唯一的動作，接下來後續的動作，會讓大家能夠理解。至於球隊，我想他們會理解我們對於補強球隊的堅定。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。