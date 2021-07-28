東奧》郭婞淳感謝奪金功臣 金牌教練林敬能花蓮老家歡喜

郭婞淳奪下金牌，金牌教練林敬能的爸爸林意雄相當高興，頻頻向外界道謝。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕舉重好手郭婞淳奪下東京奧運女子舉重賽事金牌，台灣舉國歡騰，她特別感謝陪伴11年的恩師教練林敬能是奪金功臣。林敬能在花蓮新城老家的8旬父母得知後相當歡喜，今早親自做他最愛吃的「草仔粿」送給街坊鄰居，新城鄉長何禮臺也登門張貼紅榜，讚譽林敬能是「金牌教練」，要將新城村打造成金牌教練的故鄉。

「金牌教練」林敬能陪伴郭婞淳長達11年之久，2人亦師亦友，征戰無數賽事，是郭婞淳從啟蒙到成長最重要的教練，這次郭婞淳奪下奧運金牌，林敬能的家人更是喜悅，在花蓮老家為師徒2人賀喜。

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花蓮縣新城鄉長何禮臺及民代等人，今早到林家張貼紅榜，讚譽他是金牌教練、新城之光，高齡84歲的爸爸林意雄頻頻向外界道謝，80歲的媽媽張菊子則是一早起床趕做「草仔粿」，分送給前來喝采的街坊，吸引許多親友登門賀喜。

林敬能的妹妹林姿妤說，哥哥在台東擔任舉重教練10多年，過去常常自掏腰包訓練選手，這次郭婞淳能夠舉起金牌並破奧運紀錄，家人都替他們相當高興，哥哥是位好教練，背後還有一股默默支持的力量，就是他的太太跟兒子，讓林敬能可以毫無顧慮的照顧、訓練選手，在舉重這條路上發光發熱。

新城鄉長何禮臺說，名師出高徒，郭婞淳奪金牌舉國歡慶，教練林敬能更是幕後功臣，為高徒成就這份榮耀，感謝2人讓世界看見台灣，並謝謝林敬能的父母培育出這麼優秀的金牌教練兒子，替國家、地方爭光，未來要將新城社區打造成為「金牌教練的故鄉！」

花蓮縣新城鄉長何禮臺及民代等人，今早到郭婞淳的恩師教練林敬能花蓮家中張貼紅榜，讚譽他是金牌教練、新城之光。（記者王峻祺攝）

奧運金牌教練林敬能的媽媽張菊子，今早親自做他最愛吃的「草仔粿」送給街坊鄰居。（記者王峻祺攝）

郭婞淳奪下奧運金牌，金牌教練林敬能的家人更是喜悅，在花蓮老家為師徒2人賀喜，新城鄉長何禮臺今到林家張貼紅榜。 （記者王峻祺攝）

喝采親友手拿「草仔粿」與金牌教練林敬能的媽媽張菊子合影。（記者王峻祺攝）

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