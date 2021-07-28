MLB》海盜、費城人交易破局 水手接手T.安德森補強先發戰力

海盜先發左投T.安德森被交易至水手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜原先要將先發左投T.安德森（Tyler Anderson）交易至費城人，但交易破局，讓水手有機可趁，馬上換來T.安德森補強先發投手輪值戰力。

海盜稍早將T.安德森送往費城人，但因為交易包裹內的球員沒有通過體檢，導致交易破局。尋求補強先發投手的水手，馬上接手T.安德森的交易案，送出小聯盟捕手Carter Bins和右投Joaquin Tejada，換來T.安德森，為薄弱的先發輪值增添戰力。

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水手先發輪值本季飽受傷病所擾，鄧恩（Justin Dunn）、薛菲爾德（Justus Sheffield）和左投派克斯頓（James Paxton）都因傷缺陣，先發輪值由菊池雄星、吉爾伯特（Logan Gilbert）、岡薩雷茲（Marco Gonzales）和福萊克森（Chris Flexen）來擔任，T.安德森將添補空缺。

31歲的T.安德森今年年薪只有250萬美元，季後將成為自由球員，本季出賽18場，繳出5勝8敗、防禦率4.35的成績。

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