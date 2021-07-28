晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不只悍將！印地安人新隊名「完全撞名」競速滑輪隊

2021/07/28 14:50

克利夫蘭印地安人隊將更名為克利夫蘭守護神。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭印地安人隊日前宣布將更改隊名為「克里夫蘭守護神」（Cleveland Guardians），消息一出後，不只是台灣球迷立刻聯想到和中華職棒富邦悍將隊一樣都是「Guardians」，美媒更發現這個名稱還「完全」撞名當地競速滑輪隊。

根據《Yahoo Sports》報導，克利夫蘭印地安人隊若更名為「Cleveland Guardians」似乎會有一些問題，當地已經有一支同名為「Cleveland Guardians」的業餘競速滑輪隊，這支滑輪隊除了已經使用該隊名外一段時間外，甚至還有LOGO、專屬網站及社群，不過有律師指出他們似乎沒有在美國專利商標局註冊其名稱。

報導指出，這支名叫「Cleveland Guardians」的滑輪隊最早在2015年3月7日就與競速滑輪協會認證的隊伍進行了首場比賽，從2016年開始至今一直參加競速滑輪協會所舉行的比賽，但是過去這2年因為疫情而暫停。

而《Yahoo Sports》的記者也實際詢問雙方關於撞名一事，印地安人發言人基於法律理由拒絕回答，而「Cleveland Guardians」的輪隊則以社群回覆「非常感謝您的聯繫，很遺憾，現在不能發表任何評論。」

雖然雙方保持沉默，但有律師指出，這正是代表雙方談判已經完成或者正在談判，一名律師也指出「（印地安人）向滑輪隊支付一些費用可能會是值得的，這樣就不會有『公關惡夢』，也不會對新隊名產生負面影響。」

報導也指出，雖然滑輪隊並未註冊商標，但只要能夠證明他們繼續使用該名稱和標誌，並且提出印地安人更名可能會混淆消費者，滑輪隊仍可以獲得法律保護。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。