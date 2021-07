MLB》不只悍將！印地安人新隊名「完全撞名」競速滑輪隊

克利夫蘭印地安人隊將更名為克利夫蘭守護神。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕克利夫蘭印地安人隊日前宣布將更改隊名為「克里夫蘭守護神」(Cleveland Guardians),消息一出後,不只是台灣球迷立刻聯想到和中華職棒富邦悍將隊一樣都是「Guardians」,美媒更發現這個名稱還「完全」撞名當地競速滑輪隊。

根據《Yahoo Sports》報導,克利夫蘭印地安人隊若更名為「Cleveland Guardians」似乎會有一些問題,當地已經有一支同名為「Cleveland Guardians」的業餘競速滑輪隊,這支滑輪隊除了已經使用該隊名外一段時間外,甚至還有LOGO、專屬網站及社群,不過有律師指出他們似乎沒有在美國專利商標局註冊其名稱。

報導指出,這支名叫「Cleveland Guardians」的滑輪隊最早在2015年3月7日就與競速滑輪協會認證的隊伍進行了首場比賽,從2016年開始至今一直參加競速滑輪協會所舉行的比賽,但是過去這2年因為疫情而暫停。

而《Yahoo Sports》的記者也實際詢問雙方關於撞名一事,印地安人發言人基於法律理由拒絕回答,而「Cleveland Guardians」的輪隊則以社群回覆「非常感謝您的聯繫,很遺憾,現在不能發表任何評論。」

雖然雙方保持沉默,但有律師指出,這正是代表雙方談判已經完成或者正在談判,一名律師也指出「(印地安人)向滑輪隊支付一些費用可能會是值得的,這樣就不會有『公關惡夢』,也不會對新隊名產生負面影響。」

報導也指出,雖然滑輪隊並未註冊商標,但只要能夠證明他們繼續使用該名稱和標誌,並且提出印地安人更名可能會混淆消費者,滑輪隊仍可以獲得法律保護。

