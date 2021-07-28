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東奧舉重》教練抱郭婞淳遭圍剿 律師籲網友理性查證

2021/07/28 14:11

郭婞淳與教練林敬能擁抱一事引發熱議。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對「舉重女神」郭婞淳昨東京奧運勇奪金牌後，教練上前熱情擁慶功卻遭國內部分網友質疑批評「性騷擾」的意外風波，除了郭婞淳很快澄清，師徒感情深厚絕無問題，也有網紅律師出面呼籲，民眾千萬別被帶風向，在未瞭解事情真相前瘋狂出征圍剿，反而導致無辜人士受害。

郭婞淳昨晚親自上網PO文回應，與恩師這11年來相處模式都很「好笑」，彼此默契盡在不言中，也都深知這面金牌多麼得來不易，所以教練才會激動地上台擁抱，自己故意做表情只是想「鬧」回去，「我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表現（而且他第一次抱我起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧。」　

網紅「巴毛律師混酥團 」陳宇安也在臉書粉絲專頁發文指出，太多過激言論對教練人身攻擊，甚至認定他就是「公然性騷擾」，其實相當不妥，尤其從法律角度還是必須提醒大家，郭婞淳內心感受外界無從得知，單就影片、截圖就瘋狂修理教練是否有點「看圖說故事」？「我絕對反對任何違反他人性自主意識的行為，但事實未明之前，過度的腦補跟過激的人身攻擊，我同樣反對。」引發許多網友留言熱議。　　

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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