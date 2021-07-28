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東奧網球》熱到崩潰！梅德維夫：我可能會死在場上

2021/07/28 14:28

梅德維夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）今在東京奧運網球男單16強以6：2、3：6、6：2力退義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）晉級，但酷熱天氣讓他瀕臨崩潰。

ROC代表隊（俄羅斯奧會）梅德維夫的賽事被安排在今天當地時間早上11點開戰，他在比賽中一度出現中暑跡象，主審還詢問是否需要請防護員進場，他僅說：「我可能完賽，但也可能死在場上，如果我死了的話，你們會負責嗎？」

事實上，梅德維夫之前就曾開砲，酷熱的天氣讓人吃不消，特別是在中午打的比賽，建議大會應該改在晚間舉行，今天他的賽事依舊在白天舉行，梅德維夫坦言，他一度打到覺得眼前一片黑暗，快不能呼吸，甚至快倒在場上。

據外媒報導，今天雖氣溫顯示為攝氏31度，但體感溫到達37度，所幸，梅德維夫還是挺過酷熱天氣考驗，他在盤中透過10分鐘休息來場冷水澡消暑，並以3盤逆轉義大利悍將佛格尼尼，8強將出戰西班牙第6種子布斯塔（Pablo Carreno Busta）。

梅德維夫晉級。（歐新社）

佛格尼尼。（美聯社）

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