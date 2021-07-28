東奧棒球》返奧首役就陷苦戰 日本隊靠坂本勇人再見安勝出

日本靠著坂本勇人的再見安打險勝多明尼加。（取自WBSC）

〔記者林宥辰／綜合報導〕棒壘球重返東京奧運，地主隊日本隊為此招集日職明星，但首戰對多明尼加隊就陷入苦戰，派出的強投山本由伸交出好投，但打線也突破不了對方投手。9下在2分落後狀況下，日本隊拚得契機，坂本勇人擊出再見安打，幫助球隊4:3拿下首勝。

9局下，日本隊在落後2分之下最後反攻，多明尼加隊後援投手阿森西奧（Jairo Asencio）投球不穩又恍神，開啟一波危機，一出局後竟發生沒有補位的狀況，讓柳田悠岐攻上一壘，隨後被近藤健介敲安，村上宗隆把握機會再敲安，日本隊追到僅差1分。

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甲斐拓也執行類似強迫取分的戰術，將球打往右半邊，三壘上代跑源田壯亮判斷有機會搶攻才起跑，成功搶下追平分。此時阿森西奧仍無回穩之勢，山田哲人再敲安但三壘跑者未搶攻本壘。此時多明尼加隊換投為時已晚，坂本勇人逮中偏高球路帶向中外野，幫助日本隊搶下首勝。

多明尼加隊後援投手恍神葬送勝利，浪費旅日巨人隊投手梅賽迪斯（Christopher Mercedes）6局無失分好投，小組賽先吞一敗，但奪牌並未絕望。

依今年賽制，分組賽打完後兩組的前3名都會再和彼此同名次的隊伍再交手，即使分組墊底，都還有爭取獎牌機會，但預賽輸得越多，後面比賽場次就越多、壓力就越大，分組墊底者進複賽再輸即淘汰。贏球的日本隊若爭取到分組榜首，則可取得優勢，分組榜首至少保底能打銅牌戰。

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