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東奧籃球》不能再輸！美國隊轟19記三分彈狂勝伊朗54分

2021/07/28 14:37

里拉德。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國隊今天迎來在東京奧運的第2場小組賽，重整旗鼓找回競爭力，12人輪番上陣都有得分紀錄，共飆進19顆三分球；里拉德進帳全隊最高21分，杜蘭特則捍衛禁區狂賞對手火鍋，兩人率隊以120：66大勝伊朗，小組賽開胡。

美國男籃今年挑戰奧運金牌4連霸，小組賽首戰卻踢到鐵板，不敵法國隊，中止在奧運的25連勝，連霸之路浮現危機。國外球評指出，美國隊首戰落敗，主要是主帥帕波維奇（Gregg Popovich）希望讓球隊打體系籃球，但並非所有球員都能適應，反倒發揮不盡理想。

小組賽第2戰和伊朗交手，美國隊改讓J.哈勒戴（Jrue Holiday）、布克（Devin Booker）先發上陣。陣中射手里拉德（Damian Lillard）今找回外線準星，上半場一人飆進6顆三分球、獨拿18分，且團隊三分球命中率高達61.9%，前兩節打完取得30分的大幅領先，打出過往「夢幻隊」的競爭力，而伊朗則因失誤過多，加上命中率僅34.4%，打得相當艱辛。

杜蘭特。（法新社）

下半場輪到杜蘭特（Kevin Durant）表現，尤其防守讓伊朗吃足苦頭，在禁區硬扛伊朗中鋒哈達迪（Hamed Haddadi），讓對手難越雷池一步，最終美國以54分差狂勝對手。

美國隊里拉德飆進7顆三分球、攻下全隊最高21分，布克挹注16分，團隊命中率55.3%、全員都有分數進帳，打得輕鬆寫意；伊朗哈達迪繳出全隊最高14分、7籃板，但團隊命中率只有37.3%，還發生多達23次失誤，種下敗因。

布克。（法新社）

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