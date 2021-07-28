東奧前線》平台灣男單紀錄！林昀儒橫掃斯國黑馬晉級4強

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕在東京奧運已收下桌球混雙銅牌的19歲小將林昀儒，今天在男單8強以4：0橫掃斯洛維尼亞黑馬約基奇（Darko Jorgic），成為台灣第2位勇闖奧運男單4強的好手，在明天（29日）將和世界球王中國好手樊振東爭取金牌戰門票。

林昀儒昨先收拾瑞典的卡爾柏格（Anton Källberg），16強再力退36歲巴西老將坪井，今天下午3點和世界排名28的斯洛維尼亞黑馬約基奇爭取4強門票。

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約基奇16強以4：3爆冷扳倒世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，他和林昀儒唯一交手紀錄是2016年世青賽，當時他以4：3險勝小林。

林昀儒首局展現壓制力，未給對手太多機會，以11：4獲勝，小林次局先連下6分，即使約基奇試圖追近，但林昀儒又以11：7再下一城，且第3局還是讓對手無法招架，小林以11：4取得絕對聽牌優勢，即使約基奇第4局前段領先，但林昀儒還是後來居上，追平台灣男單歷史紀錄。

林昀儒是2012年倫敦奧運莊智淵後，再有打入桌球男單4強的台灣好手，他明天在準決賽遭遇樊振東。

樊振東8強以直落四橫掃南韓好手鄭榮植，而小林過去和世界球王交手5次，唯一贏球紀錄是2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站冠軍賽。

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

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