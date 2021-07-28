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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》東奧神槍手遠超過里奧 台灣射擊好手解釋原因

2021/07/28 15:10

楊昆弼。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕22歲的台灣射擊好手楊昆弼，今天在東京奧運男子不定向飛靶資格賽亮相，首日3輪射下72分，明天續射2輪，力拚29取6人的決賽門票，他說，「今天狀況普通，明天打完再看看，隨緣，愈想要進決賽會離愈遠。」

上屆里約奧運不定向飛靶首日前三輪資格賽分數普遍偏低，33人僅9人逾70分，今年東京奧運由於場地狀況良好，加上風向相當穩定，各國射手分數拉高，首日就有27人分數超過70分，其中74分有5人，73分多達9人，包括楊昆弼在內的72分則有7人。

上屆里約奧運楊昆弼剛滿18歲，今年再戰奧運，這屆各國槍手分數普遍拉高，他指出，東奧場地環境比較好一點，可能有做顏色調整，泥盤看起來比較顯眼，至於風向是還好，平常訓練時就遇得到風雨。

今天楊昆弼母親高明雪受訪時說，「他上屆有點像是去看偶像，這屆他要跟他們一較高下。」楊昆弼神回，「這次也是看偶像心態來比賽」他表示，每位參賽者都很強，來到這邊大家實力差不多，沒有說誰特別強。

今早楊昆弼首輪射出滿靶25分，下午第二輪射丟第19個泥盤，第三輪射失第16、24個泥盤，以72分結束前三輪。

下午表現不如上午，楊昆弼說，可能專注力有差，還有運氣也很重要，可能出靶時受到風、陰影和太陽影響，不過這都是可以克服的。

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