東奧棒球》日本隊雖逆轉勝 名將宮本慎也對搶攻本壘有意見

Johan Mieses with an amazing throw to hold a 2-1 lead in the 8th for the D.R vs Japan! #WBSC #Olympics2021 pic.twitter.com/42VnWuXbjW — Grunt Talks MLB （@Grunttalksmlb） July 28, 2021

〔記者林宥辰／綜合報導〕東奧日本棒球隊今天首戰多明尼加，苦戰一番才在坂本勇人再見安打之下4:3險勝。過程中，日本隊在9局下之前並非全無機會，8局下一次關鍵搶攻本壘，卻被主審紀華文宣告出局。

8局下多明尼加隊投手保送首位打者山田哲人。日本隊護送山田上二壘，吉田正尚緊接著敲安，但拚回本壘的山田哲人，速度不敵多明尼加左外野手米賽斯（Johan Mieses）回傳，遭主審紀華文宣判觸殺出局。

請繼續往下閱讀...

擔任球評、曾打過2008年北京奧運的宮本慎也，指出那次攻防提出自己看法，說：「搶攻本壘有風險，再下一棒是擔任4棒的鈴木誠也，如果停在三壘，是還有機會的。」宮本認為，當下若停在三壘，還有再串聯中心打者的機會。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法