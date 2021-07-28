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東奧棒球》日本隊雖逆轉勝 名將宮本慎也對搶攻本壘有意見

2021/07/28 15:40

〔記者林宥辰／綜合報導〕東奧日本棒球隊今天首戰多明尼加，苦戰一番才在坂本勇人再見安打之下4:3險勝。過程中，日本隊在9局下之前並非全無機會，8局下一次關鍵搶攻本壘，卻被主審紀華文宣告出局。

8局下多明尼加隊投手保送首位打者山田哲人。日本隊護送山田上二壘，吉田正尚緊接著敲安，但拚回本壘的山田哲人，速度不敵多明尼加左外野手米賽斯（Johan Mieses）回傳，遭主審紀華文宣判觸殺出局。

擔任球評、曾打過2008年北京奧運的宮本慎也，指出那次攻防提出自己看法，說：「搶攻本壘有風險，再下一棒是擔任4棒的鈴木誠也，如果停在三壘，是還有機會的。」宮本認為，當下若停在三壘，還有再串聯中心打者的機會。

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