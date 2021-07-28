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東奧體操》李智凱、唐嘉鴻今出戰個人全能決賽 賴清德：盡量翻滾吧！

2021/07/28 16:04

台灣奧運男子體操代表隊，左起唐嘉鴻、李智凱、游朝偉、蕭佑然。（國訓提供）

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天我國「鞍馬王子」李智凱、唐嘉鴻兩位體操好手將出戰男子個人全能項目的決賽，副總統賴清德今也獻上祝福，「這次，要奮力地躍起！要完美的落地！」他還引用歌手亂彈阿翔作品「完美落地」，鼓勵選手「帶著多年苦練的汗水，就在今天，盡力翻滾吧！」

賴清德指出，2005年《翻滾吧！男孩》的主人翁、男子體操教練林育信，從國手成為教練，而這段追逐體操桂冠之路，縱然艱辛曲折，卻從未停歇，孕育出一代又一代的優秀的選手，就在今天，將由李智凱及唐嘉鴻代表台灣出戰。二度叩關奧運的李智凱，每次執行湯瑪斯迴旋，總是能驚豔全場，他是鐵血阿信教練從小一路帶上來的「烏龜」選手，就像龜兔賽跑寓言一樣，以強大的堅持和自律性，起步雖不快，但走最穩、最遠的就是他。

賴清德指出，2016年里約奧運場上，李智凱負傷上陣，在最高難度G旋轉時落馬，一秒的失手，差點讓十幾年苦練夢碎，他說：哭了，還是要繼續練。2021年的今天，再度站上東奧戰場，李智凱要為自己、為隊友、為台灣的體操夢，奮力一戰。

賴清德說，另一位選手是擅長單槓與地板的唐嘉鴻 ，從小因為好動，被父母帶去學體操消耗體力，就這樣一路走到現在，在 翁士航 、阿信教練眼中，唐嘉鴻是個不怕苦，且衷心熱愛體操的戰將，雙手的厚繭，每周都要拿刀割除兩次，這是他勤練苦訓的實證與勳章。

賴清德最後說，他耳邊響起亂彈阿翔的那首歌：喚起 心底的血液，沉住氣 屏息 不放棄，朝著 夢前進，用盡所有力，奮力躍起，然後完美落地。「帶著多年苦練的汗水，就在今天，盡力翻滾吧！」

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