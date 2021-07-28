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東奧桌球》8年前就結識！郭台銘透露2人淵源 曝莊智淵「無私付出」

2021/07/28 16:28

郭台銘（圖右）表示，2013年有緣結識莊智淵（圖左）。（擷取自郭台銘臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕「桌球教父」莊智淵昨（27）日在奧運男單賽事對上埃及選手阿薩爾（Omar Assar），大戰7局後落敗止步16強，但拚戰精神贏得台灣粉絲讚賞。對此，鴻海創辦人郭台銘今日表示，他有緣和莊智淵於2013年結識，有人推薦他協助莊智淵推廣桌球，也是當時知道，原來莊智淵早在2008年，就拿出所有積蓄又借貸來興建「智淵桌球館」，由此可知莊智淵為公不私的人格特質。

郭台銘今日在臉書PO文表示，昨日他看了莊智淵的比賽，雖莊智淵不幸落敗，但整場比賽你來我往，對手贏得很不容易。「40歲打奧運有多難？在對手有身材優勢的壓制下，智淵沒讓對手佔得任何便宜，力戰七局」。

郭台銘回憶，他和莊智淵結緣是在2013年，當時有人推薦，希望他能協助莊智淵作育英才，推廣桌球。莊智淵和他的母親還曾向人表示，只要有企業能投入桌球，不必限於他的球館，他都覺得很好，而自己能負擔的，就還是自己來沒關係。郭台銘說，原來早在2008年，莊智淵就已經將他所有積蓄加上借貸拿來興建「智淵桌球館」，為了能培育下一代的優秀選手。由此可知莊智淵為公不私的人格特質。

郭台銘說，後來鴻海公司除了捐贈了一批場館設備，也從2013年起支持智淵「青年選手十年計劃」，每年約六百萬的經費共計10年，都投入在培育下一代的年輕選手。郭台銘最後稱讚，莊智淵是個坦言敢言，有為有守，有情有義之人，五度爭戰奧運，20年的時間，他競競業業的揮拍拼戰每一場比賽，拼戰每一分鐘，「我相信莊智淵帶給大家的，不只有競技場上的獎牌，而是努力不懈，拼搏到底的精神典範」。

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