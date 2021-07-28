東奧前線》楊勇緯、羅嘉翎凱旋歸國 代表隊返台親友、粉絲熱情接機（圖輯）

楊勇緯與羅嘉翎合影。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕台灣奧運柔道、跆拳道代表團今（28）日傍晚搭乘華航101次班機返抵台灣，獲得柔道銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的跆拳道正妹羅嘉翎將搭乘同班機，在機場受到熱烈歡迎。

楊勇緯。（記者姚介修攝）

楊勇緯與羅嘉翎。（記者姚介修攝）

因受新冠肺炎疫情影響，中央疫情指揮中心和中華奧會特別安排奧運代表團歸國時以檢疫專案通關，18名代表團成員及工作人員下機後，現場有專人引導進行檢疫、通關作業，並與一般入境旅客分流。

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今返國的「柔道男神」楊勇緯，在東京奧運開賽首日（24日），就代表台灣在柔道男子60公斤級奪下銀牌，也是台灣史上柔道在奧運的首面獎牌，為台灣隊在第1天就進帳獎牌，也刷新台灣隊最快得牌紀錄。

賽後頒獎典禮，楊勇緯在現場還特地把銀牌拿到臉頰旁摩擦笑著說，就是感受一下真不真實，蠻感動的，後來又看到台灣的會期飄揚，才想說自己終於做到站上奧運頒獎台的目標了。

而另一位奪牌，也是首次參加奧運的台灣跆拳道正妹羅嘉翎，則是在東京奧運開賽第2天（25日）晚上，拿下女子跆拳道57公斤級銅牌，台灣代表隊在本屆奧運拿下的第2面獎牌，台灣參加奧運以來第9面跆拳道獎牌，她也表示，其實今年5月拿到奧運資格的時候，心裡完全沒想過可以拿獎牌，也沒有抱著太大的夢想，和其他學長、學姐比起來，我真的都沒有什麼壓力，就是想要好好享受比賽，沒想到就這樣一路殺到4強賽。

除楊勇緯、羅嘉翎，台灣奧運柔道代表隊教練劉文外、選手林真豪及陪練員蔡明諺今天同機返台，33歲台灣「柔道女王」、世界排名第8連珍羚則仍留在東京，今日同班機返台的還有跆拳道代表團，教練劉祖蔭、廖家興、李泰相、吳明傑、劉聰達及選手黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞。

楊勇緯身上掛著銀牌。（記者姚介修攝）

楊勇緯。（記者姚介修攝）

楊勇緯。（記者姚介修攝）

羅嘉翎。（記者姚介修攝）

羅嘉翎。（記者姚介修攝）

楊勇緯與羅嘉翎。（記者姚介修攝）

羅嘉翎與銅牌合影。（記者姚介修攝）

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