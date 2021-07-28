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東奧前線》4強碰世界球王 林昀儒：拿出百分之百實力才能抗衡

2021/07/28 16:12

林昀儒挺進桌球男單4強。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕在東京奧運已收下桌球混雙銅牌的19歲小將林昀儒，今天在男單8強以4：0橫掃斯洛維尼亞黑馬約基奇（Darko Jorgic），只是接下來將遭遇世界球王中國好手樊振東，小林表示，樊振東真的很不好打，想贏他可能要有意想不到的球出現，需拿出百分之百的實力。

約基奇16強以4：3爆冷扳倒世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，他和林昀儒唯一交手紀錄是2016年世青賽，當時他以4：3險勝小林。林昀儒今日做足準備，只是他沒有料到可以贏得這麼快，「分數看起來雖懸殊，但其實我每一球都抓很緊，也有把發球、接發球優勢發揮出來，整體打得很果斷。」

林昀儒接下來要和樊振東爭取金牌戰門票，雙方過去5次交手，小林僅在2019年T2鑽石賽馬來西亞站獲勝，再來近3次過招都敗，這次要在五環殿堂找出突破之道。林昀儒坦言，樊振東是近年最頂尖的選手，必須拿出百分之百的實力才有辦法和他抗衡。

林昀儒每次遇到樊振東都打得很辛苦，他知道想贏球王不是件簡單的事，每一分都不能有閃失，否則很快就會被追上或超前，至於到底有沒有贏球方法？小林打趣表示，「打出我自己都沒想到的球！」

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