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東奧》台灣隊選手陸續返國 教長：都搭商務艙

2021/07/28 16:26

教育部長潘文忠今天在線上部務會議中表示，我國選手已拿下1金2銀3銅，得牌數超越過去歷屆表現。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠今天說，因東奧防疫要求，選手在賽後兩天必須回國，26日開始已陸續有選手返國，國內也做好防疫相關準備，選手們搭商務艙航班返國，抵達機場就有專門櫃台服務，並協助搭專車至防疫旅館，進行相關防疫工作，讓選手們在激烈比賽回國後，獲得最好的防疫及休息。

東京奧運在如火如荼進行中，教育部長潘文忠今天在線上部務會議中表示，到昨天為止，我國選手在舉重、射箭、柔道已拿下1金2銀3銅，得牌數超越過去歷屆表現，選手們在東京競技場奮戰之表現，讓國人感動且全力為選手加油。

潘文忠表示，東京奧運開幕後，賽事持續進行中，我國奧運代表團有68位選手參加18種類競賽，昨天為止在舉重射箭柔道拿下1金2銀3銅，得牌數已超越過去歷屆表現，而因提供非常多後勤支援協助的，包括教練、陪練員、醫護人員等，在東奧嚴格防疫下，仍給予選手們非常多的支持和協助，他要表達感謝。

潘文忠表示，目前我國選手持續參加比賽中，相信可以有更多精彩表現而再創佳蹟，這屆有很多國手非常年輕，奪牌選手也有不少人是20歲上下，可以看到年輕國手透過黃金計畫的客製化培育，而成功發揮潛能，但也看到網球一哥盧彥動和桌球教父莊智淵，兩人都參加5屆奧運，是資深元老國手，所展現出之運動家精神，為國為己盡心盡力並全力以赴，莊智淵昨天奮戰7局，讓國人深受感動，不管是資深和年輕世代選手，整個國家代表隊在東奧都有非常好的競技表現，且展現出優秀的運動家精神。

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