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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧體操》李智凱今晚拚個人全能 母親：看比賽會緊張到停止呼吸

2021/07/28 16:34

我國體操好手李智凱今晚將在東京奧運，出賽個人全能項目，力拼這屆東奧首面獎牌；圖為他國小訓練照片。（資料照，記者林敬倫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕我國體操好手李智凱今晚將在東京奧運，出賽個人全能項目，力拼這屆東奧首面獎牌；李智凱的媽媽說，晚上當然會守在電視機前，看過好幾百場智凱的比賽，還是緊張到不行，甚至會停止呼吸，希望能有好結果。

李智凱的媽媽說，智凱為了訓練體操，幾乎都是與教練陪伴，家人只有在國內比賽時，才有機會一起抽空吃飯，只要在國內比賽，家人一定都會到場觀賽。

李媽媽指出，過去李智凱大多都在外地訓練，只有教練陪伴，個性有容易想很多，對家人都是報喜不報憂，即便受傷了，也因為怕家人擔心不講，除非真的很嚴重。

李媽媽表示，小時候李智凱的確有放棄練體操的想法，但爸爸總是鼓勵，做事要有恆心，不要遇到挫折就放棄，這次去比東京奧運之前，她有囑咐智凱要注意安全，但智凱也很低調，希望家人婉拒道賀與採訪，一切等回國再說。

李媽媽說，今晚一定會看智凱比賽，但就算已經看過幾百場，她還是會緊張，甚至會因此停止呼吸，希望能有好結果。

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