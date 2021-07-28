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東奧網球》詹家姊妹一輪遊被酸爆 詹詠然打破沉默：是時候站出來了

2021/07/28 16:52

詹詠然（左）、詹皓晴。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球女雙「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴今天在臉書上打破沉默，針對奧運前的資源分配風波到女雙一輪遊，連日受到許多網友揣測和謾罵，兩人表示，已蒐集相關證據，希望讓相信她們的人瞭解真相。

上屆里約奧運闖進8強的詹詠然與詹皓晴，24日在東京奧運網球女雙首輪，鏖戰三盤不敵羅馬尼亞組合，爆冷出局。

今天之前，詹詠然與詹皓晴臉書發文都停留在23日，睽違5天，兩人今天同時在臉書發文，姐姐詹詠然表示，除了感謝關心與支持她的朋友們外，也為近期從奧運開始之前到賽程結束，之間的紛紛擾擾，感到非常無奈與抱歉，她強調：「當中包含很多不實的指控和謠言，之後會向大家解釋。」

她表示：「一直以來，我從來沒有理會過關於我的不實傳言，也沒有出言攻擊或質疑任何人。」她說自己始終相信謠言止於智者，「但很可惜，這個想法始終無法成真，而我覺得是時候站出來為相信我的人說話了。」

針對近期網路上各種揣測和謾罵，詹皓晴表示，已針對各位的問題極力蒐集相關證據，「雖然不指望所有人都能諒解，但至少能讓相信我的人知道，有些事實的真相，其實真的不像網路講的那樣。」

目前東京奧運賽事仍在進行中，詹詠然表示，她不想要影響比賽氛圍和備戰情況，決定日後再向大家說明。

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