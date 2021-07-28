東奧羽球》爆冷！球衣印上香港區旗 伍家朗不敵世界59名遭淘汰

伍家朗爆冷出局。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第9的「香港一哥」伍家朗日前因球衣未印上香港區旗引發關注，不料他今披上印有香港區旗的球衣卻爆冷落敗，直落二不敵34歲的瓜地馬拉選手科登（Kevin Cordon），本屆奧運在小組賽止步。

伍家朗在24日的男單小組賽中以直落二擊敗墨西哥選手米諾茲（Lino Munoz），但他的球衣由於並沒有像其他香港隊代表一樣印上香港區旗，引發民主建港協進聯盟關注，譴責伍家朗「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」。

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伍家朗隨後在Instagram回應此事，表示是因為現在沒有球衣贊助商，所以需要自備球衣，加上他自己拿球衣到外面印名字，但因為沒有獲得授權能印上香港區旗，所以他也不能私自將區旗印上。

伍家朗當時表示，一直為代表香港出賽而自豪，目前已針對香港區旗一事在東京積極處理中，希望下一場比賽前能夠修正。「希望大家看奧運還是專注看運動員在場上的表現，而不是集中在我這件衣服上面。」

今在事件過後首度出賽，伍家朗身穿胸前印有香港特區區旗圖案的球衣，不料卻出師不利，面對世界排名59的科登首局就陷入苦戰，最後以20：22讓出，第二局氣力放盡以13：21落敗，在C組僅拿下1勝1負無緣晉級。

瓜地馬拉選手科登。（法新社）

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