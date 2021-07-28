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東奧桌球》林昀儒「直落4」晉4強！姑丈回憶：陪練到小六就打贏我了

2021/07/28 16:52

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭囝仔林昀儒年僅19歲，初次迎戰東京奧運就捷報連連！除了拿下桌球混雙銅牌，今天在桌球男單項目以4比0成績，強勢擊敗斯洛維尼亞選手，成功搶到4強門票。林昀儒姑丈林大溢回憶，以前曾和年幼的林昀儒對打練習，林昀儒小六後就超越他；他也期許林昀儒，用2019年新加坡T2比賽精神，對戰對手樊振東。

人稱「小林同學」的林昀儒目前世界排名第6，先與搭檔鄭怡靜拿下桌球混雙銅牌，今天在桌球男單項目，連續4局擊敗世界排名28的斯洛維尼亞約基奇，成功搶到4強門票，追平台灣奧運桌球男單最佳成績。林昀儒明天將在準決賽對上世界球王中國選手樊振東，爭取金牌戰門票。

林大溢說，林昀儒前晚打贏銅牌戰之後，要藥檢並在現場等結果，耗時較久，等林昀儒回到選手村宿舍，已經凌晨2點，昨天一早還要起床對戰瑞典，狀態比較不好，打得比較辛苦；今天剛好顛倒，對手約基奇前一天對上日本選手張本智和，比賽到很晚；林昀儒的休息時間則充裕許多，早上熱身練球，下午才出戰。

「今天昀儒直落四，並非是對手弱。」林大溢分析，約基奇擅長應對右手持拍選手，和張本智和、馬龍對打都打得很好，是一流選手，但林昀儒是左撇子，球路跟張本智和相反；約基奇可能休息時間不夠，加上球路適應的問題，今天沒有把該表現的表現出來。

林大溢學生時期是桌球校隊，他回憶，以前和年紀尚小的林昀儒對打，「剛開始打都是我欺負他」，但林昀儒升小六那年情況反轉，林昀儒開始打贏他，球「穩度夠、速度快、質量重」，並拿全國國小男單冠軍。

林昀儒2019年打新加坡T2比賽時，打贏馬龍、樊振東，林大溢期許林昀儒用一樣的精神，明天對戰樊振東。

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