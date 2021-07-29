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林昀儒四強賽強碰世界球王樊振東 今日賽事預告與轉播

2021/07/29 06:55

桌球好手林昀儒。（特派記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東京奧運進入第六天的賽程，今天我國射箭好手鄧宇成、魏均珩、湯智鈞將出戰個人64強賽，他們都已在先前的射箭團體賽事中替中華隊拿下銀牌佳績，今再出戰個人賽有望維持高水準表現順利挺進32強，我國射箭女將林佳恩也會出戰個人64強賽事。

我國桌球好手林昀儒已在混雙賽事當中收下銅牌，年僅19歲的他更在昨日的單打八強賽中橫掃斯洛維尼亞黑馬約基奇（Darko Jorgic）闖進四強，今天林昀儒將在四強賽強碰「世界球王」中國好手樊振東爭取金牌戰門票，兩人近三次對決都由樊振東取勝，但林昀儒本次賽會表現出色有望一舉擊敗強敵挺進決賽。

22歲的台灣射擊好手楊昆弼今天將進行不定向飛靶第二輪的比賽，若他能在29人中擠進前六名就能晉級決賽，昨天首輪的比賽他總計拿下72分，他國選手首日有27人分數超過70分，其中74分有5人，73分多達9人，今天楊昆弼將背水一戰設法提高準度把握晉級決賽的資格。請各位觀眾千萬別錯過轉播！一起為我國好手加油打氣!

東京奧運

07：55 羽球混雙四強/男雙八強/女單16強  愛爾達體育1台

08：55 射箭男女個人賽64強/32強賽 愛爾達體育2台、公視三台

09：25 游泳準決賽/決賽 愛爾達體育3台

12：30 女子拳擊蠅量級16強 愛爾達體育3台

12：30 男籃預賽 斯洛維尼亞＠日本 愛爾達體育1台

13：20 射擊男女不定向飛靶決賽 愛爾達體育3台

14：00 桌球男子單打四強賽 愛爾達體育2台、公視三台

15：55 羽球男子單打16強/女雙八強賽 愛爾達體育1台

18：00 男子游泳預賽 愛爾達體育2台

19：00 體操  公視三台

20：00 男籃預賽 西班牙＠阿根廷 愛爾達體育2台

中職

18：25 中信兄弟＠統一獅 ELEVENSPORTS1

18：30 樂天桃猿＠富邦悍將 MOMO綜合台

MLB

21：00 道奇＠巨人 愛爾達體育3台（D-Live）

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