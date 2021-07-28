東奧》國手變難民！烏干達落跑選手恐遭罰 日本團體籲調查處境

日前烏干達一名參加東京奧運的舉重選手，在大阪的飯店留下訊息表示想在日本工作後，就此失蹤。如今有日本團體呼籲調查該名選手回國後受到何種對待。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日前烏干達一名參加東京奧運的舉重選手，在大阪的飯店留下訊息表示想在日本工作後，就此失蹤。雖然最後自行現身並在勸說後決定返回烏干達，但是這名選手回國後可能遭遇處罰，對此，日本全國難民辯護團已向東京奧運會和殘奧會組織委員會等提出要求，希望調查該名選手回國後受到何種對待。

烏干達20歲舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）原先同選手團在大阪泉佐野市進行集訓，本月16日在下榻飯店留下紙條寫道「不想回到生活困苦的國家，想留在日本工作」，隨即消失，直到20日才現身警局。

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全國難民辯護團聯絡會議的兒玉晃一律師表示，有烏干達當地報導表示，塞奇特列科在烏干達被拘留，兒玉晃一強調「烏干達政府可能會將失蹤是為反政府活動並懲罰。不該奪走塞奇特列科作為難民尋求保護的機會」。

雖然塞奇特列科在21日從成田機場搭機回國，但有消息指出他有意進行難民申請。

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