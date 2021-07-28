中職Live》高宇杰敲安再天超前分 兄弟8：0統一

第二局

二上，許基宏一壘安打。詹子賢飛球遭接殺。岳東華一壘安。周思齊中外野高飛球遭接殺。高宇杰安打帶打點。兄弟8：0統一。

第一局（兄弟7：0統一）

一下，陳傑憲一壘方向滾地球遭刺殺。林靖凱一壘安。林焌翰內滾壘上跑者遭刺殺。林安可內滾遭刺殺。統一0：7兄弟。

請繼續往下閱讀...

一上，王威晨一壘安打。陳文杰觸擊造成統一獅內野守備失誤，兄弟先馳得點。陳子豪一壘安打帶1分打點。許基宏選到保送。詹子賢遭到保送形成滿壘。岳東華內滾遭刺殺帶1分打點。周思齊中間方向高飛球遭接殺。高宇杰左外野方向高飛球帶2分打點。江坤宇二壘安帶打點。王威晨安打帶打點。陳文杰一壘安打。統一更換吳承諭為投手。陳子豪三壘方向滾地球遭刺殺。兄弟7：0統一。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕今天中職戰績排行強兩名的隊伍中信兄弟兄弟、統一獅將在台南交手，兄弟派出加百利登板先發，他本季僅對獅隊先發1場主投6局失3分，被擊出8支安打，最終拿下勝投。地主統一獅則是推出猛威爾掛帥迎戰，猛威爾本季也僅和兄弟打線交手過一次，當時他主投5.2局，被擊出5支安打失3分包含2分自責分，送出4次三振，不過也有3次保送，最終無關勝敗。

兩隊先發打序

中信兄弟

王威晨 3B

陳文杰 CF

陳子豪 RF

許基宏 1B

詹子賢 LF

岳東華 2B

周思齊 DH

高宇杰 C

江坤宇 SS

先發投手：加百利

統一獅

陳傑憲 CF

林靖凱 2B

林焌翰 DH

林安可 RF

陳鏞基 1B

郭阜林 3B

江亮緯 LF

林岱安 C

林祖傑 SS

先發投手：猛威爾

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法