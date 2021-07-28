晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職Live》高宇杰敲安再天超前分 兄弟8：0統一

2021/07/28 19:22

第二局

二上，許基宏一壘安打。詹子賢飛球遭接殺。岳東華一壘安。周思齊中外野高飛球遭接殺。高宇杰安打帶打點。兄弟8：0統一。

第一局（兄弟7：0統一）

一下，陳傑憲一壘方向滾地球遭刺殺。林靖凱一壘安。林焌翰內滾壘上跑者遭刺殺。林安可內滾遭刺殺。統一0：7兄弟。

一上，王威晨一壘安打。陳文杰觸擊造成統一獅內野守備失誤，兄弟先馳得點。陳子豪一壘安打帶1分打點。許基宏選到保送。詹子賢遭到保送形成滿壘。岳東華內滾遭刺殺帶1分打點。周思齊中間方向高飛球遭接殺。高宇杰左外野方向高飛球帶2分打點。江坤宇二壘安帶打點。王威晨安打帶打點。陳文杰一壘安打。統一更換吳承諭為投手。陳子豪三壘方向滾地球遭刺殺。兄弟7：0統一。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕今天中職戰績排行強兩名的隊伍中信兄弟兄弟、統一獅將在台南交手，兄弟派出加百利登板先發，他本季僅對獅隊先發1場主投6局失3分，被擊出8支安打，最終拿下勝投。地主統一獅則是推出猛威爾掛帥迎戰，猛威爾本季也僅和兄弟打線交手過一次，當時他主投5.2局，被擊出5支安打失3分包含2分自責分，送出4次三振，不過也有3次保送，最終無關勝敗。

兩隊先發打序

中信兄弟

王威晨 3B

陳文杰 CF

陳子豪 RF

許基宏 1B

詹子賢 LF

岳東華 2B

周思齊 DH

高宇杰 C

江坤宇 SS

先發投手：加百利

統一獅

陳傑憲 CF

林靖凱 2B

林焌翰 DH

林安可 RF

陳鏞基 1B

郭阜林 3B

江亮緯 LF

林岱安 C

林祖傑 SS

先發投手：猛威爾

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。