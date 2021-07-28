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中職Live》李凱威敲安進帳追平分 桃猿1：1味全

2021/07/28 19:30

第二局

二上，林承飛飛球遭接殺。嚴宏鈞中間方向滾地球遭刺殺。馬傑森三壘方向滾地球遭刺殺。

第一局（桃猿1：0味全

一下，李凱威四壞保送。黃柏豪安一壘打。陳品捷飛球出局。劉基鴻飛球遭接殺。赫雷拉四壞保送。曾陶鎔外野飛球遭接殺。

一上，林立一壘安打。郭永維遭三振。林泓育界外飛球遭接殺。陳俊秀安打，一、二壘有人。朱育賢一壘安打帶打點。桃猿1：0味全。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕桃猿今天南下作客味全龍，猿隊點名本土好手洪聖欽先發出戰龍隊王牌王維中。洪聖欽本季3場出賽皆為後援，總計4.1局失3分，防禦率是偏高的6.23，此役為他本季首次先發出賽。王維中本季10場出賽有5場先發、戰績1勝3敗，上一場先發面對統一獅5局僅被敲1安，累積防禦率2.38。

兩隊先發打序

樂天桃猿

林立 RF

郭永維 3B

林泓育 DH

陳俊秀 1B

朱育賢 LF

陳晨威 CF

林承飛 SS

嚴宏鈞 C

馬傑森 2B

先發投手：洪聖欽

味全龍

李凱威 2B

黃柏豪 DH

陳品捷 CF

劉基鴻 3B

赫雷拉 1B

曾陶鎔 LF

郭天信 RF

蔣少宏 C

張政禹 SS

先發投手：王維中

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