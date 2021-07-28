中職Live》李凱威敲安進帳追平分 桃猿1：1味全

第二局
二上，林承飛飛球遭接殺。嚴宏鈞中間方向滾地球遭刺殺。馬傑森三壘方向滾地球遭刺殺。
第一局（桃猿1：0味全）
一下，李凱威四壞保送。黃柏豪安一壘打。陳品捷飛球出局。劉基鴻飛球遭接殺。赫雷拉四壞保送。曾陶鎔外野飛球遭接殺。
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一上，林立一壘安打。郭永維遭三振。林泓育界外飛球遭接殺。陳俊秀安打，一、二壘有人。朱育賢一壘安打帶打點。桃猿1：0味全。
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕桃猿今天南下作客味全龍，猿隊點名本土好手洪聖欽先發出戰龍隊王牌王維中。洪聖欽本季3場出賽皆為後援，總計4.1局失3分，防禦率是偏高的6.23，此役為他本季首次先發出賽。王維中本季10場出賽有5場先發、戰績1勝3敗，上一場先發面對統一獅5局僅被敲1安，累積防禦率2.38。
兩隊先發打序
樂天桃猿
林立 RF
郭永維 3B
林泓育 DH
陳俊秀 1B
朱育賢 LF
陳晨威 CF
林承飛 SS
嚴宏鈞 C
馬傑森 2B
先發投手：洪聖欽
味全龍
李凱威 2B
黃柏豪 DH
陳品捷 CF
劉基鴻 3B
赫雷拉 1B
曾陶鎔 LF
郭天信 RF
蔣少宏 C
張政禹 SS
先發投手：王維中
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