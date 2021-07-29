東奧籃球》曾被MLB球隊選中 歸化好手如今代表日本出征

布朗。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運3對3籃球項目，日本隊啟用已歸化日本的大阪七福神隊38歲老將前鋒布朗（Ira Brown）成為球隊其中一員。布朗的生涯故事頗引人入勝，在踏上亞洲之前，他曾是一位職棒投手，曾被皇家隊在選秀會第8輪選中。

不少參與奧運的運動員，生涯夢想就是站上奧運頒獎台，但對學生時代的布朗來說，奧運本來從不在他生涯藍圖裡，從小被收為養子的他，在被收養前嘗過家中沒水沒電的艱辛，只想在長大後盡可能給自己和家人好的生活。

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學生時代的布朗是位投手，且球速和天分兼具，高中畢業後即被皇家隊選中，展開職業生涯。當時的布朗對自己說：「5年內我要拚上大聯盟，若不成，我要回去念大學並轉打籃球。」布朗的小聯盟生涯隨後遇上傷勢，5年來只累積84場出賽、最高層級1A，生涯防禦率4.49。

轉行後，布朗決定進岡薩加大學校隊，2009年NBA選秀未入選後，籃球這項運動帶著他走遍世界，從墨西哥、阿根廷、菲律賓，到2011年他在日本找到第2個家鄉，在此娶妻並歸化，今年還成了國手代表日本出賽。

布朗說：「我就是日本人、我住在這。很開心代表這個國家和隊友們一起在奧運賽場上出賽。」

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