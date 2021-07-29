晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧籃球》曾被MLB球隊選中 歸化好手如今代表日本出征

2021/07/29 06:55

布朗。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運3對3籃球項目，日本隊啟用已歸化日本的大阪七福神隊38歲老將前鋒布朗（Ira Brown）成為球隊其中一員。布朗的生涯故事頗引人入勝，在踏上亞洲之前，他曾是一位職棒投手，曾被皇家隊在選秀會第8輪選中。

不少參與奧運的運動員，生涯夢想就是站上奧運頒獎台，但對學生時代的布朗來說，奧運本來從不在他生涯藍圖裡，從小被收為養子的他，在被收養前嘗過家中沒水沒電的艱辛，只想在長大後盡可能給自己和家人好的生活。

學生時代的布朗是位投手，且球速和天分兼具，高中畢業後即被皇家隊選中，展開職業生涯。當時的布朗對自己說：「5年內我要拚上大聯盟，若不成，我要回去念大學並轉打籃球。」布朗的小聯盟生涯隨後遇上傷勢，5年來只累積84場出賽、最高層級1A，生涯防禦率4.49。

轉行後，布朗決定進岡薩加大學校隊，2009年NBA選秀未入選後，籃球這項運動帶著他走遍世界，從墨西哥、阿根廷、菲律賓，到2011年他在日本找到第2個家鄉，在此娶妻並歸化，今年還成了國手代表日本出賽。

布朗說：「我就是日本人、我住在這。很開心代表這個國家和隊友們一起在奧運賽場上出賽。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。