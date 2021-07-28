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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧羽球》台灣第一人！周天成小組賽連勝 連2屆晉級8強

2021/07/28 18:57

周天成強碰加拿大19歲小將楊燦，苦戰勝出晉級八強。（法新社）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕「台灣一哥」周天成今在東京奧運羽球男子單打小組賽第2戰，即使被對手逼進第3局，最終小天以21：18、16：21、22：20力退加拿大19歲小將楊燦，成為台灣首位連兩屆奧運打入最終8強的好手。

周天成今日首局從領先打到落後，最多還落後4分，還好經驗豐富的他有及時回神，後段以7：1攻勢翻轉戰局，也成功先馳得點，不過第2局卻被楊燦拿下，但周天成在決勝局的技術暫停前取得11：4領先，只是換邊後又落居下風，甚至變成15：17落後，還好他在第2個賽末點靠著挑戰成功，苦戰3局驚險收勝。

周天成振奮大吼。（法新社）

台灣過去有2000年雪梨奧運黃嘉琪、2004年雅典奧運鄭韶婕、2008年北京奧運謝裕興、2012年倫敦奧運李勝木／方介民及東京奧運戴資穎打入最終8強，而上屆里約奧運就晉級8強的周天成，如今再度出線，且挾著第2種子能在16強輪空，直接前進8強，連兩屆奧運勇闖8強，成為台灣第1人。

周天成在小組賽連勝瑞典布雷施泰特、楊燦，確定在小組賽出線，預料8強會遇到馬來西亞好手李梓嘉或丹麥名將安童森，屆時小天尋求更上層樓，成為台灣男單首闖奧運4強的名將。

楊燦十分難纏。（美聯社）

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