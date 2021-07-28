晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧射箭》遭烏克蘭好手逆轉 雷千瑩無緣32強

2021/07/28 18:37

雷千瑩。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運射箭女子個人賽今進行64強賽，台灣世錦賽金牌「雷母」雷千瑩雖先取得4：2領先，但後兩局遭逆轉，尤其決勝局烏克蘭好手馬爾琴柯（Veronika Marchenko）連飆3記10分箭，最終以6：4獲勝，雷母也無緣挺進32強。

31歲的雷千瑩在2019年世錦賽射下台灣首面個人賽金牌，並與譚雅婷、彭家楙贏得女團金牌，帶回奧運門票，而雷母也成為奧運「三朝元老」。今年雷千瑩和譚雅婷、林佳恩攜手在女團賽事出擊，被期待能超越上屆里約奧運的銅牌，可惜狀態不如預期，提早在16強止步。

雷千瑩今在個人賽迎戰馬爾琴柯，第1局射下2支10分箭、1分9支箭，以29：26勝出，率先搶下2分積分。可惜雷母在第2局遭遇亂流，射下1支9分箭、2支8分箭，拿下25分，而首局還在調整的馬爾琴柯在第2局修正彈道，以29：25扳回一城，雙方戰成2：2平手。

第3局雷千瑩飆出2支10分箭、1支9分箭，以29：27壓過對手，積分以4：2領先；不過現場風勢強勁，雷千瑩在第4局射下3支8分箭，讓對手扳成4：4平手。進入決勝局，馬爾琴柯連續3支10分箭，以30：27比下雷千瑩，拿下最後2分積分，終場以6：4勝出；馬爾琴柯晉級後，32強將迎戰南韓勁敵姜彩榮。

雷千瑩。（資料照，歐新社）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。