東奧射箭》遭烏克蘭好手逆轉 雷千瑩無緣32強

雷千瑩。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運射箭女子個人賽今進行64強賽，台灣世錦賽金牌「雷母」雷千瑩雖先取得4：2領先，但後兩局遭逆轉，尤其決勝局烏克蘭好手馬爾琴柯（Veronika Marchenko）連飆3記10分箭，最終以6：4獲勝，雷母也無緣挺進32強。

31歲的雷千瑩在2019年世錦賽射下台灣首面個人賽金牌，並與譚雅婷、彭家楙贏得女團金牌，帶回奧運門票，而雷母也成為奧運「三朝元老」。今年雷千瑩和譚雅婷、林佳恩攜手在女團賽事出擊，被期待能超越上屆里約奧運的銅牌，可惜狀態不如預期，提早在16強止步。

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雷千瑩今在個人賽迎戰馬爾琴柯，第1局射下2支10分箭、1分9支箭，以29：26勝出，率先搶下2分積分。可惜雷母在第2局遭遇亂流，射下1支9分箭、2支8分箭，拿下25分，而首局還在調整的馬爾琴柯在第2局修正彈道，以29：25扳回一城，雙方戰成2：2平手。

第3局雷千瑩飆出2支10分箭、1支9分箭，以29：27壓過對手，積分以4：2領先；不過現場風勢強勁，雷千瑩在第4局射下3支8分箭，讓對手扳成4：4平手。進入決勝局，馬爾琴柯連續3支10分箭，以30：27比下雷千瑩，拿下最後2分積分，終場以6：4勝出；馬爾琴柯晉級後，32強將迎戰南韓勁敵姜彩榮。

雷千瑩。（資料照，歐新社）

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