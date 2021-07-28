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東奧》要以心理健康為重！「體操女王」拜爾絲再退個人全能決賽

2021/07/28 20:56

〔體育中心／綜合報導〕繼退出女子團體決賽後，美國體操名將拜爾絲（Simone Biles）今再以心理健康因素，決定退出個人全能決賽。

「再進一步的醫療評估後，拜爾絲為了更專注於自身的心理狀態，將退出個人全能決賽。」美國體操聯盟在聲明中說道。而提及是否能參加下週的個人項目決賽，美國體操聯盟則表示會根據對她的每日評估再做判定。

對此，美國體操聯盟也尊重拜爾絲的決定，並且讚同她願將自身健康排於首位的想法。「她的勇氣再次證明，為什麼她是世人的榜樣。」

拜爾絲於週二女子團體決賽的跳馬項目失利後就提前退賽，賽後她指出，是因心理健康問題而非身體原因。外媒指出，而可能與2016年美國體操隊爆出的隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵案有關，當中有超過150名女性進行性侵害，拜爾絲也難逃毒手。

拜爾絲在上屆里約奧運囊括4金、1銅，當時19歲的她，成為女子體操界最閃亮的一顆星。如今她的挺身而出，也為全世界敲醒警鐘，盼世人能對心理健康的重視。

拜爾絲。（資料照，法新社）

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