東奧》台灣隊選手聲量排行曝光！郭婞淳一舉摘金仍排第2

郭婞淳在本屆奧運賽事中，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總計236公斤三項成績，打破奧運三項紀錄，替台灣摘下首面金牌。（記者林正堃攝）



〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事還在進行中，多名我國好手也斬獲好成績。《Social Lab社群實驗室》追蹤最近一週有關中華隊奧運國手的網路聲量，奪得話題第一名的是世界羽球球后戴資穎，成功摘下金牌後的舉重女神郭婞淳則位居第二，首度征戰奧運就奪銀牌的楊勇緯也以高人氣排行第三。

戴資穎年僅17歲時就摘下世界第一的寶座，後續也在各大國際賽事中衛冕冠軍，各界皆看好戴資穎能再奧運為台灣拿下金牌。（記者林正堃攝）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤中華隊國手的網路討論狀況。今天早上晉級8強的戴資穎以22萬8010則討論奪得話題第一名。戴資穎年僅17歲時就摘下世界第一的寶座，後續也在各大國際賽事中衛冕冠軍，各界皆看好戴資穎能再奧運為台灣拿下金牌；除了賽事相關討論之外，戴資穎日前拍的一支美食外送平台的廣告也紅遍大街小巷，有網友分享家中小孩看戴資穎比賽直播時，童言童語地問說，「為什麼那個外送員可以去比賽？」

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除了刷新台灣在奧運柔道項目的最佳成績之外，楊勇緯也因為五官立體帥氣，在台日兩地掀起熱烈討論。（記者林正堃攝）

舉重女神郭婞淳在本屆奧運賽事中，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總計236公斤三項成績，打破奧運三項紀錄，替台灣摘下首面金牌，網路聲量也一路飆升，擁有20萬4941則討論。

首度征戰奧運就勇奪銀牌的楊勇緯，除了刷新台灣在奧運柔道項目的最佳成績之外，楊勇緯也因為五官立體帥氣，在台日兩地掀起熱烈討論，楊勇緯的ig粉絲一夕暴漲20幾萬，眾多網友也紛紛搶當「楊太太」，就連日本女生都在網路上問這位銀牌得主到底是誰，日本推特也有「台湾の選手 イケメン」（來自台灣的帥氣選手）的熱門搜尋，顯見楊勇緯在台日兩地的高人氣。

在桌球混打榮獲銅牌的鄭怡靜、林昀儒也在聲量排行中排名第4和第6，下場後的一舉一動也是備受關注。

另外，以五朝元老之姿征戰奧運的40歲桌球教父莊智淵，在聲量排行中位居第5，雖然在8強戰中鏖戰到最後落敗，但比賽期間孤身一人「無教練」，引起網路熱議，就有網友表示，「台灣有哪位有資格當他教練?」、「一個人的武林」。

最後，年僅19歲的跆拳道女將羅嘉翎，在本次奧運踢下一面銅牌。出身跆拳道世家的羅嘉翎，183公分的高挑身材和清秀外表，讓不少網友直呼戀愛了，在聲量排行中也擠身第7。

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