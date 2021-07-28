東奧桌球》中網友出征日本水美組合 紀政嘆：被洗腦到無知！

日本選手擊敗中國隊竟遭中國網友出征，前奧運國手紀政也看不下去。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中國「國球」桌球今年在東奧慘遭滑鐵盧，26日混雙決賽遭日本「水美組合」逆轉勝，中國網友大崩潰，竟湧入水谷隼和伊藤美誠的社群謾罵，讓外界相當傻眼。對此，台灣前奧運田徑國手、現為總統府國策顧問的紀政也看不下去，直言中國小粉紅「被洗腦到無知」。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，日本桌球混雙組合水谷隼和伊藤美誠，26日以4：3擊敗奪金熱門組合許昕和劉詩雯，如願摘金，也為日本桌球奧運史拿下首面金牌。然而當天比賽還未結束，當時中國組合還處於領先優勢時，中官媒《央視》就自行宣布許昕和劉詩雯贏得勝利，吸引不少沒在看比賽的中網友轉發，沒想到最後被逆轉勝，鬧了個十足的大笑話。

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另外面對中國隊輸球，中國網友相當不能接受，甚至擁入水美組合各自的社群帳號「隔空討金牌」，諸如「你們沒資格拿金牌」、「水谷隼比賽在那邊吹球，違反防疫規定」、「小日本真會搞小動作」，各種質疑、無理謾罵充斥在留言中。

紀政27日接受RFA訪問時表示，「球是圓的，不到結束的時候，勝負很難確定。中國桌球一向非常棒，尤其女選手；中國奧會以為贏定，可以了解他們這種心態，但輸贏本來就是兵家常事，中國網友必須要以平常心看待輸贏。」紀政也以過來人經驗指出，選手對於能否得獎都相當憂心，外界不應該再徒增壓力給選手，尤其是對那些有望得牌的人。

針對中國網友出征日本選手，紀政直言中國近年的行為已經被厭惡，中國所謂的「愛國情操」特別重，中共不斷對底下灌輸愛國的觀念，導致外界看到中國人被洗腦到不講理的模樣，「中國很多老百姓和網友，其實根本很少有機會知道外面的世界，對外面世界無所知、無所了解」。

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