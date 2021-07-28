東奧跆拳道》向家人示愛！羅嘉翎回國必吃這個

羅嘉翎。（記者姚介修攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕台灣東奧代表隊目前在東京奧運拿下1金、2銀、3銅，已突破奧運歷屆最多獎牌紀錄，其中獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，及拿下銅牌的跆拳道19歲小將羅嘉翎，今搭機凱旋歸國，現場也有不少親友到場迎接。

羅嘉翎與獎牌合影。（記者姚介修攝）

羅嘉翎首次登上東奧連續收拾多位好手，拿下57公斤級銅牌，今帶著獎牌光榮歸國，親友們特別到機場接機，父母親帶著花束，還有國立體大跆拳道隊舉著看版跟布條，高喊：「嘉翎，我愛你！」

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今現場也特別為載譽歸國的國手們開記者會，羅嘉翎說：「真的很謝謝帶著大家關注，真的是感謝再感謝！」看到全家人都到場迎接，也透過麥克風式愛：「謝謝他們，我很愛他們。」

羅嘉翎表示，回到台灣最想大吃一頓，其中每次回國必嘗的就是手搖飲，而且一定要加珍珠，羅媽媽則表示，羅嘉翎也很愛吃火鍋，等她回家得好好補一下。

結束賽程的台灣東奧代表隊陸續歸國，今天有跆拳道、柔道、舉重、輕艇激流選手及教練共18名成員抵台，而代表隊在抵台後，得在防疫旅館進行7天隔離，通過篩檢後再進行7天自主健康管理。

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