東奧體操》「亞洲貓王」唐嘉鴻獲個人全能第7名！寫台灣體操新頁

唐嘉鴻地板。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕奧運男子個人全能項目決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻在最拿手的單槓項目，拿到14.766的高分，以總分84.798獲得第7名，「鞍馬王子」李智凱發生失誤排名第21，接下來將續拚個人鞍馬項目。

唐嘉鴻在男子個人體操全能決賽，鞍馬獲得13.333分，單槓14.766分，雙槓13.800分，地板 14.366分，吊環14.100分，跳馬14.433分，以總分84.798分獲得第七名，寫下我國體操在奧運的最佳成績。

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唐嘉鴻吊環。（特派記者林正堃攝）

唐嘉鴻雙槓。（特派記者林正堃攝）

另一方面，同樣闖進個人全能項目決賽的「鞍馬王子」李智凱，今在拿手的鞍馬項目兩度出現失誤，該項目僅拿12.666分，最後總分80.699，以排名21作收。

李智凱落馬。（特派記者林正堃攝）

李智凱。（特派記者林正堃攝）

李智凱以21名作收。（法新社）

地主好手橋本大輝以總分88.465勇奪金牌，中國選手肖若騰88.065分拿下銀牌，俄羅斯納戈爾內（Nikita Nagornyy）88.031分收下銅牌。

地主好手橋本大輝以總分88.465勇奪金牌。（特派記者林正堃攝）

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