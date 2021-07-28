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東奧游泳》奪首金！美國「女飛魚」神技影片被翻出 網友全看傻

2021/07/28 21:16

雷德基曾秀出一段影片，展現高超泳技。（圖片擷取自Youtube）

〔即時新聞／綜合報導〕美國24歲女子游泳好手，「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今（28日）摘下東京奧運女子1500公尺自由式的金牌，也是她在東奧的首面金牌。而雷德基過往一段展現高超泳技的畫面也再度被瘋傳，她將一杯牛奶頂在頭上並泳渡泳池，過程中一滴都沒有漏出，震驚網友。

雷德基曾秀出一段影片，展現高超泳技。（圖片擷取自Youtube）

綜合外媒報導，雷德基是自由式的高手，個人生涯已奪得總計6面奧運金牌，並持續書寫她的紀錄。去年雷德基在社交媒體上傳了一則影片，只見影片中她口含呼吸管，將岸邊一杯裝滿巧克力牛奶的杯子頂在頭上，接著將臉部浸入水中，以自由式游向對岸，最終真的順利達成，一滴牛奶都沒有漏出，她也拿起杯子啜飲了一口。

最近，因為東京奧運賽事如火如荼進行中，這部影片又在社群媒體上廣為流傳，網友看了神技後紛紛表示，「這是炫耀文無誤」、「我就算沒頂一杯飲料也游不過去QQ」、「這個平衡太強了吧」、「她怎麼頂一杯飲料還游得比我快...」、「我還以為她要用呼吸管喝掉XD」。

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