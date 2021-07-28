東奧舉重》菲國首金迪亞茲2度到鼓山高中訓練 師生同感榮耀

菲律賓舉重選手迪亞茲2度來鼓山高中訓練，昨東奧奪金師生同感榮耀。（圖教育局提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕菲律賓選手迪亞茲（Hidilyn Diaz）昨在東奧以總分224公斤贏得女子舉重55公斤級金牌，她曾2度來鼓山高中加強重訓，去年受疫情影響，讓她來高雄受訓計劃受阻，雖是舉重界的一姐，但迪亞茲平民化作風，讓鼓山高中師生留下深刻印象，這此次東奧奪金，師生同感光榮。

鼓山高中舉重隊表示，迪亞茲2016年里約奧運就曾奪銀，在國際體舉重界已是一姐人物，當初來鼓山高中重訓時，大家都覺得「重量級」人物要來，一定不容易相處，殊不知她到校後，平民化個性，很快和師生們打成一片。

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迪亞茲是2019年7月至9月初、11月至12月間，2度來到鼓山高中加強重量訓練；去年全中運時，她原已計劃3度來鼓山高中，但因受到疫情影響未被核准，但師生很懷念她，希望她東奧奪牌後，能有機會再來鼓山高中。

舉重隊同學們說，迪亞茲平民化的作風，很喜歡高雄的風土人情，她最喜歡是和同學們一起攀登柴山，也喜歡高雄的駁二、西子灣的落日與旗津的美食等。

有同學們說，迪亞茲曾說過會一直來鼓山高中，是因為受到鼓山高中舉重隊學生不怕吃苦的態度影響，非常喜歡與同學們相處，很像回到自己的家一樣。

迪亞茲昨天在東奧女子舉重55公斤級，分別以挺舉127公斤、抓舉97公斤總和224公斤奪金；校長莊福泰、教練吳銘通都希望她未來仍有機會再來鼓山高中，也能傳授舉重技術給國內舉重選手。

東奧女子舉重金牌迪亞茲（右前2戴白帽者）最喜歡和鼓山高中舉重隊師生一起出遊。（圖教育局提供）

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