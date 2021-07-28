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鄭怡靜家鄉大廟會搭電視牆跨海加油 來自學長、學妹的信心約定

2021/07/28 21:52

仁壽宮主委張鈴宏在廟旁架設電視牆，讓鄉親父老一起為鄭怡靜加油。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為國家奪得桌球混合雙打銅牌的鄭怡靜，自從東京奧運開打以來，台南家鄉的仁壽宮就設置電視牆，讓親友團與地方父老共同集氣，而廟方會以大螢幕的方式跨海加油，原來是一段「學長」與「學妹」的信心約定。

仁壽宮主委張鈴宏表示，由於與鄭怡靜都自歸仁國中畢業，平時兩人以「學長」、「學妹」互稱，搭設電視牆的用意，就是要讓她知道，奧運場上奮戰並不孤單，在台灣有這麼多的鄉親父老力挺。

張鈴宏指出，台灣代表團啟程日本時，他透過LINE聯繫鄭怡靜，向學妹獻上祝福，並信心喊話，允諾只要能有好表現，就在廟旁搭設電視牆，讓鄉親父老一起來加油。

張鈴宏說，當時鄭怡靜立刻回應「學長，你搭定了」，顯見對自己混雙的實力深具信心，因此他也毫不猶豫，馬上請廠商前來架設電視牆，要以實際行動，給予最大的支持。

張鈴宏依照約定用，架設了大螢幕讓鄉親跨海加油，鄭怡靜也信守承諾，以優異表現，不負眾望地為台灣赢得睽違21年的奥運桌球獎牌。

鄭怡靜的戶籍問題被炒作，一度讓張鈴宏頗為不悅，他強調，若在台南，會說自己是歸仁人，若在台灣，就會說自己是台南人，若在台灣以外的國家，當然會說自己是台灣人。

張鈴宏提到，鄭怡靜努力為國爭光，榮耀歸於所有台灣人，戶籍在哪一縣市，真的不是重點，沒必要刻意去「做文章」；他也呼籲酸民，應以更正向的態度，去關注選手們的奮戰，給予最大的鼓勵與喝采。

仁壽宮主委張鈴宏在廟旁架設電視牆，讓鄉親父老一起為鄭怡靜加油。（記者吳俊鋒攝）

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