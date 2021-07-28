東奧舉重》兩棟房子+終身免費加油！菲國歷史首金超狂獎勵曝光

迪亞茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕曾來台受訓過的菲律賓舉重好手迪亞茲（Hidilyn Diaz），日前在女子55公斤級奪下該國奧運史上首面金牌，根據當地媒體報導，她回國後將獲得爆炸性報酬。

根據《The Philippine Star》指出，27日為止包括政府以及當地民間機構，加起來總計要發給她5850萬菲律賓披索，約新台幣3200萬的獎金。

請繼續往下閱讀...

然而根據菲律賓的統計報告，2018年全國人民年均所得僅為31萬披索（約新台幣17萬），相比之下迪亞茲的報酬真的相當豐富。

該報指出，菲律賓總統官邸在同日也表示，過去國家代表隊並未得到政府十足財務支援，迪亞茲此次奪金可望改變政府對運動員栽培的金援方針。

迪亞茲的奪金報酬如下：

‧終身免費飛行（亞航/菲律賓航空提供）

‧一座位在馬尼拉的別墅（建商Megaworld提供）

‧一座在伊斯特伍德市價值1400萬披索的公寓（建商Megaworld提供）

‧一筆價值400萬披索的土地（房地產商Century Properties提供）

‧1000萬披索（菲國政府國光獎金）

‧1000萬披索（商人Manuel V. Pangilinan提供）

‧1000萬披索（商人Ramon Ang提供）

‧500萬披索以及終身免費汽油贊助（石油公司老闆Dennis Ang Uy提供）

‧300萬披索（菲律賓眾議院副主席Mikey Romero提供）

‧250萬披索（迪亞茲的家鄉三寶顏市政府提供）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法