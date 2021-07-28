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東奧前線》唐嘉鴻全能締造歷史新頁 教練翁士航直接給愛徒100分

2021/07/28 22:05

唐嘉鴻在東京奧運男子個人全能決賽以84.798分拿到第7名。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕即使日前單槓資格賽意外手滑，無緣進軍8強決賽，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻忘記失利，今天捲土重來在東京奧運男子個人全能決賽以84.798分拿到第7名，證明台灣體操能和世界各國競爭。教練翁士航看著愛徒的表現，更是豎起大拇指並大喊，「我可以給他100分！」

唐嘉鴻與教練翁士航。（特派記者林正堃攝）

台灣體操過去頂多只能在亞洲競爭，近年從「鞍馬王子」李智凱有機會在五環殿堂爭取獎牌，今日唐嘉鴻的全能成績更是一舉站上世界前8強，這是過去台灣體操界想都不敢想的事情。

唐嘉鴻表示，在單槓確定無緣決賽後，確實有些失望，不過這次全能決賽就是盡全力享受東京奧運舞台，很開心能夠有完美的表現，也沒有留下任何遺憾，再來他還是會繼續努力，放眼明年杭州亞運及3年後的巴黎奧運。

翁士航接受採訪時不吝嗇直接給愛徒打100分，他認為，唐嘉鴻在單槓失利代表是有不足之處，但在全能決賽站上奧運前8名，這是更加困難的事情，如今證明唐嘉鴻的實力可以辦到，未來會更精進每個項目，期待有一天能在亞運、奧運等大賽，挑戰全能獎牌，讓更多人看見台灣。

唐嘉鴻在東京奧運男子個人全能決賽以84.798分拿到第7名。（特派記者林正堃攝）

唐嘉鴻跳馬。（特派記者林正堃攝）

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