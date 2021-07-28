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東奧前線》比愛心手勢「萌」翻眾人 唐嘉鴻：想要多點鏡頭

2021/07/28 22:03

唐嘉鴻獲得個人全能項目第7名。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運男子體操個人全能項目決賽今晚登場，總計24人參賽，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻以總分84.798獲得第7名，表現亮眼，他說，「賽前設定進前10名，能拿到第7名真的很開心，自己心態有頂住，翁老師（教練翁士航）也算滿意。」

唐嘉鴻資格賽不慎手滑被扣分，導致拿手的單槓項目僅拿到13.400分，今天發揮水準繳出14.766的高分，他表示，今天單槓以展現質量為主，將扣分壓低，算是有做到，跟預期分數差不多，之前團體賽有點小失誤，所以這次上去前有點小緊張，也給自己很多鼓勵打氣，「全能部分是我在今年奧運最後一個舞台，就盡情享受。」

唐嘉鴻說，和預賽比起來，今天比較沒那麼緊張，跟自己比賽，整體表現有一些地方還可以做得更好，團體賽沒進決賽不會遺憾，代表沒準備好，未來再繼續努力。

有趣的是，此役唐嘉鴻在等待評分時，鏡頭帶到他時，忽然冷不防將雙手放在頭頂上，然後對鏡頭比個愛心手勢，模樣超「萌」，他笑說，「希望能有多一點鏡頭，哈哈哈哈。」

唐嘉鴻獲得個人全能項目第7名。（特派記者林正堃攝）

唐嘉鴻獲得個人全能項目第7名。（特派記者林正堃攝）

唐嘉鴻獲得個人全能項目第7名。（特派記者林正堃攝）

唐嘉鴻獲得個人全能項目第7名。（特派記者林正堃攝）

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