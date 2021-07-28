東奧》獎牌勿食！舊手機回收製成大會笑稱選手別咬

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will #UnitedByEmotion — #Tokyo2020 （@Tokyo2020） July 25, 2021

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然「咬獎牌」已是不成文的贏家慣例，各大賽會更常見選手在頒獎台做出這招牌慶功動作，不過東京奧運組委會溫馨提醒，本屆主打環保愛地球，獎牌都由廢棄電子產品回收製成，幽默呼籲「不可食用！」，也不太建議選手咬著。

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日前東奧官方推特發文：「我們的奬牌是透過日本民眾捐贈的電子產品回收製成，所以，你不必咬它們…但我們知道你還是會這麼做。」推文下頭還特地搭配一張女性運動員開心笑咬奬牌的經典照片，頗令人會心一笑。早期民眾為了確認手中黄金物件質地精純，總習慣用牙齒咬出痕跡，因緣際會下演變至今，當選手站上奧運領獎台，拍照時總不忘笑咬一下，或者親吻得來不易的獎牌。

為了本屆東奧，日本當地曾發起大規模捐贈活動，自2017至19年期間，從大約1400萬人口中收集老舊或者損壞的電子設備，重量將近78985噸，其中包括621萬部廢棄手機，順利提煉出32公斤黃金、3500公斤白銀、2200公斤銅，用來製作5000枚奧運、帕奧奬牌。

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