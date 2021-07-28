晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》「謝謝關心我沒問題。」 李智凱落馬無礙要大家放心

2021/07/28 22:15

李智凱落馬。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運男子體操個人全能項目決賽今晚登場，總計24人參賽，「鞍馬王子」李智凱在拿手鞍馬項目失誤兩度落馬，該項目僅拿到12.666分，總分80.699排名第21，手似乎還有些擦傷，讓外界關心他的狀況。

李智凱在全能項目獲21名。（特派記者林正堃攝）

「謝謝大家關心，我沒什麼問題。」今天賽後李智凱解釋，鞍馬項目是今天最後一項，體力有些受影響，個人感覺比預賽來得好，也許是狀況太好或身體疲累，動作有點受影響、變質，告訴自己接下來每個時刻都得更小心謹慎。

李智凱說，今天對他來說就是挑戰，原本就知道鞍馬在最後一項，跟教練討論後就當作磨練，如果可以挺過這關，相信可以進步更多，雖然結果不是很好，但是個很好的學習經驗。

8月1日李智凱將在鞍馬決賽挑戰金牌，他說，「到時候盡量發揮，設定目標是6.700分，希望可以好好展現，當天我是第6個出場，還要跟教練討論一下，然後把最好狀況發揮出來，這是最重要的。」

李智凱。（特派記者林正堃攝）

李智凱落馬。（特派記者林正堃攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。