東奧前線》「謝謝關心我沒問題。」 李智凱落馬無礙要大家放心

李智凱落馬。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運男子體操個人全能項目決賽今晚登場，總計24人參賽，「鞍馬王子」李智凱在拿手鞍馬項目失誤兩度落馬，該項目僅拿到12.666分，總分80.699排名第21，手似乎還有些擦傷，讓外界關心他的狀況。

李智凱在全能項目獲21名。（特派記者林正堃攝）

「謝謝大家關心，我沒什麼問題。」今天賽後李智凱解釋，鞍馬項目是今天最後一項，體力有些受影響，個人感覺比預賽來得好，也許是狀況太好或身體疲累，動作有點受影響、變質，告訴自己接下來每個時刻都得更小心謹慎。

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李智凱說，今天對他來說就是挑戰，原本就知道鞍馬在最後一項，跟教練討論後就當作磨練，如果可以挺過這關，相信可以進步更多，雖然結果不是很好，但是個很好的學習經驗。

8月1日李智凱將在鞍馬決賽挑戰金牌，他說，「到時候盡量發揮，設定目標是6.700分，希望可以好好展現，當天我是第6個出場，還要跟教練討論一下，然後把最好狀況發揮出來，這是最重要的。」

李智凱。（特派記者林正堃攝）

李智凱落馬。（特派記者林正堃攝）

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