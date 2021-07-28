東奧》「水王子」王星皓奧運止步 盧秀燕：以他為榮、台中之光

「水王子」王星皓奧運止步，盧秀燕赴王家肯定「以他為榮、台中之光」。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕代表台灣出賽的「水王子」游泳選手王星皓今晚出戰男子200公尺混合式預賽，雖無緣晉級，台中市長盧秀燕趕到王星皓台中親友家中，與他母親、阿公與親友團在電視前為他大聲加油；盧秀燕肯定王星皓才22歲，以他為榮、以他為傲，他是台中之光，盼他再接再厲、未來再上層樓。

盧秀燕晚間佩戴王星皓家人特製的加油口罩，前往王星皓潭子親友家中一同打氣，賽後，盧秀燕也與身兼父職與教練職務的王耀偉越洋視訊，感謝王星皓與父親努力付出，市長也向王媽媽勉勵、致謝，並送上花束及賀禮，期許王星皓日後繼續創造佳績，為2024巴黎奧運努力。

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盧秀燕說，王星皓家中三代皆為游泳世家，家中有7人從事游泳運動與教學，為體壇游泳項目貢獻良多；而王星皓自小學四年級即正式投入游泳訓練，並在台中經營游泳池兼任教練的父親王耀偉栽培下，朝奧運選手之路逐步邁進。

盧秀燕說，她2019年時曾親自頒獎並表揚王星皓與父親王耀偉，當時王星皓在拿坡里世界大學運動會男子200公尺混合式摘銅，以1分59秒87奪牌並刷新台灣奪牌紀錄，在世大運贏下首面游泳獎牌，與推動基層游泳發展不遺餘力的父親一同接受表揚。

運動局表示，王星皓在2016年全國中等學校運動會100公尺自由式拿下第一面金牌、2017年全國中等學校運動會奪3金2銅，並破4項大會紀錄、2018年全國大專校院運動會第一次攻破公開男生組游泳400公尺混合式的全國紀錄及全國運動會則摘6金2銀1銅。

「水王子」王星皓奧運止步，盧秀燕赴王家肯定「以他為榮、台中之光」。（圖：市府提供）

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