日本體操新星橋本大輝 大逆轉奪個人全能金牌

〔中央社〕東京奧運今天在東京的有明體操競技場舉行體操男子個人全能決賽，日本19歲新星橋本大輝在最後一項「超車」，以總分88.465 成績奪金，是日本在此項目連3屆奪金牌。

東奧體操男子個人全能項目決賽由通過預賽的24名選手出場，比賽共6種項目，以總成績爭排名。橋本大輝在最初的地板動作拿下14.93分，第2項鞍馬動作拿下15.166分暫居首位，但第4項跳馬項目結束後，排名掉至第4。

請繼續往下閱讀...

他在第5項雙槓項目拿到15.300分，排名暫居第三，最後的拿手單槓項目獲14.933高分，總成績88.465分，大逆轉奪金牌。

這是繼男子體操名將內村航平在倫敦奧運、里約奧運的體操男子個人全能項目2連霸後，日本連3屆奧運奪金牌。

橋本今天奪金後對媒體說：「人生中最高興的瞬間實在很難用言語表達，我在頒獎台上很希望是（日本隊）團體一起上台領獎，有隊友的應援，我才有好的表現。我現在如果流淚的話，會變成是滿足於現狀，我想，冠軍不需流淚，只需往前進，金牌或銀牌都一樣重，但我感受到的是至今辛苦累積的『重』。」

橋本還說：「5年前不覺得自己能站在這裡，那簡直做夢。但那後來這變成我的目標，我努力去實現，現在正沉浸在這個現實中，今後作為冠軍保持人，我會勤奮不懈。」

中國選手肖若騰原本一路領先，但橋本大輝在單槓項目演出大逆轉拿下金牌；肖若騰以總分88.065獲銀牌；俄羅斯好手納戈爾內（Nikita Nagornyy）以總分88.031得銅牌。台灣選手唐嘉鴻以總分84.798，排名第7；李智凱以總分80.699，排名第21。

報知體育報報導，5年前對橋本大輝來說，奧運是遙遠的夢想。2016年8月25日，日本民眾為里約奧運體操男團比賽奪金牌而歡呼時，橋本大輝獨自陷入人生的谷底，因為當時國中3年級的他，參加全國中學體操比賽時左腿骨折，只能出賽2項，排名107墊底。

橋本大輝身材小，國小、國中時在班上的位置都坐在最前排，進到高中時，身高僅153公分、體重不到50公斤。他食量原本很小，吃一晚拉麵就覺得飽，進到船橋市立船橋高中就讀時，深知如果要靠體操贏人，一定要鍛鍊身體才行，因此努力加餐飯，晚餐從一碗白飯努力吃2碗。

橋本大輝家中3兄弟當中排行老三，個性不服輸。小學低年級時，被長輩糾正說動作太危險時，他回答說：「我哥哥會的動作我也會。」他19歲進順天堂大學就讀，被看好是內村航平的接班人。

日前的東京奧運體操男團比賽，橋本大輝與隊長萱和磨、隊友谷川航、北園丈琉一同奮戰，本屆企圖連霸的日本隊最後以0.103分之差，輸給俄羅斯隊。

俄羅斯隊因禁藥問題，本屆奧運以ROC（Russian Olympic Committee，俄羅斯奧委會）為隊名參賽。（編輯：劉學源）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法