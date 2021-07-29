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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》國際連番替台灣正名 俄官媒獎牌榜也秀我國國旗

2021/07/29 07:31

《俄新社》在獎牌榜上也使用了我國國旗，雖然名稱上還是使用「中華台北」（ Китайский Тайбэй），但也是與一些國家的主要媒體一樣，幫我國「半正名」。（圖擷自俄新社，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運於7月23日於日本東京開幕，本次我國代表隊有68名選手上場角逐多項比賽，有別以往的是這次有不少媒體用台灣來介紹我國代表團，就連俄羅斯官媒《俄新社》（РИА Новости）在獎牌榜上也使用了我國國旗。

近日東京奧運賽事持續進行，本次也有許多外媒紛紛為台灣「正名」，除了主辦國日本的轉播單位「日本放送協會（NHK）」直接用台灣稱呼我國代表隊，其他如在南韓負責轉播的電視台MBC，美媒《紐約時報》在奧運獎牌榜中，也直接以「Taiwan」搭配奧運會旗列名我國代表隊。其他如加拿大體育頻道TSN也是以我國國旗取代會旗，法國體育媒體《團隊報》（L'Equipe）也在獎牌榜直接以台灣稱呼，並放上台灣國旗。

除此之外，其實俄羅斯官媒《俄新社》（РИА Новости）在獎牌榜上也使用了我國國旗，雖然名稱上還是使用「中華台北」（ Китайский Тайбэй），但也是與一些國家的主要媒體一樣，幫我國「半正名」。

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