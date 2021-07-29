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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧體操》兩度落馬讓人「心跳漏拍」 李智凱親自報平安

2021/07/29 07:24

李智凱昨天在鞍馬項目兩度發生失誤。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣奧運體操好手李智凱，昨日在個人全能賽當中出戰，不料卻在專長的鞍馬項目兩度落馬，僅得12.666分，他也在自己的粉絲專頁上向大家報平安。

李智凱昨日在全能賽的狀況不差，不料卻在自己最拿手的鞍馬項目發生兩次失誤，甚至還在落馬後被鏡頭捕捉到受傷流血的畫面，讓許多台灣觀眾都十分擔心；李智凱在賽後受訪時坦承「體力有些受影響，個人感覺比預賽來得好，也許是狀況太好或身體疲累，動作有點受影響、變質」。

比賽結束後，李智凱也在晚間於自己的粉絲專頁上向大家報平安，表示此次參賽是因為與教練討論過後，決定還是把握上場磨練的機會，來為8月1日的單項鞍馬決賽做準備，而且決賽他也與昨天一樣，是以第六順位出場。

談到自己2度落馬，李智凱表示純屬意外且沒有任何問題，僅有皮肉傷，在當下就馬上請防護員處理完成，而且自己平時訓練過程的防護員王瑞翔也都隨時在旁照顧，訓練後長庚運動醫學團隊的醫師們也都給予他最全面的治療與照顧，讓他的身體保持著最佳狀況，因此他也希望大家放心。

李智凱下場後馬上進行治療。（資料照，特派記者林正堃攝）

此外，李智凱也表示，體育署、駐日大使、中華奧會、國訓中心長官與師長們也都有到場加油並立即關心他的狀況， 並感謝長官們與師長們的用心照顧。

最後李智凱也提到，會記得這次的經驗，並在訓練過程與比賽過程中更加小心謹慎地面對每一個時刻，李智凱預計會在8月1日下午5點30到6點左右參加男子鞍馬決賽，因此他也希望台灣人一起幫他加油。

李智凱。（資料照，特派記者林正堃攝）

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