MLB》運動家拚了！ 送走年輕大物左投、換來馬林魚明星外野手

馬堤與魯薩多互換東家。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限即將到來，越來越多球隊都開始發動交易進行補強，運動家隊就為了填補增加球隊的外野深度，將陣中前百大左投魯薩多（Jesus Luzardo）送往馬林魚，換來明星中外野手馬堤（Starling Marte）。

馬堤本季在馬林魚隊繳出3成06打擊率，7轟、22次盜壘，校正攻擊指數（OPS+）136的好表現，防守上根據《Statcast》資料指出，他的OAA值（出局製造值）來到5，是聯盟平均以上的防守者，馬堤的到來能夠明顯提升運動家外野的強度，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）也對他的到來讚譽有加：「他讓我們變成一支更好的球隊。」

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在這筆交易當中，馬林魚送出明星中外野手馬堤，還得負擔他剩餘薪資的460萬美元，不過在球隊與本季合約即將到期的馬堤續約失敗後，他們仍透過這筆交易換來一位仍有潛力待開發的年輕好手魯薩多，仍是相當不錯的操作。

魯薩多曾在大聯盟官網的百大新秀排行榜中，於2019與2020連續2年都名列第12名，更曾在《棒球美國》2019與2020年排在第7與第9名的位置，球探報告對他最欣賞的球種是他的變速球，魯薩多的變速球不只一次被評選為整個小聯盟系統中最好的變速球；不過魯薩多在登上大聯盟後表現乏善可陳，他在2019年初登板至今，累積3年出賽31場，主投109.0局，防禦率4.79，拿下5勝6敗，被打21轟，本季才出賽13場就挨了多達11轟。

運動家隊總管佛斯特（David Forst）也表示，球隊會把魯薩多送出去是因為他「現在」在大聯盟表現不佳，而且球隊正在競爭季後賽席位，因此得拚現在。佛斯特也認為魯薩多是個好球員，而且才23歲，但因為球隊正在關注2021年，「有時候，你必須得放棄好球員（才能獲得戰力提升），我們知道這件事，而且我們也專注在我們所獲得的事物上。」

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