東奧體操》中國選手銀恨最後還多扣0.3分 小粉紅崩潰灌爆日新星IG

日本19歲新星橋本大輝昨在單槓項目演出大逆轉最後奪下金牌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨奧運體操男子個人全能項目決賽，中國選手肖若騰原一路領先，不過日本19歲新星橋本大輝卻在單槓項目演出大逆轉，最後以0.4分之差拿下金牌，但再度引發中國網友不滿，除了批評裁判評分標準，還製作一系列帶有攻擊性的圖片，標記橋本大輝IG。

東奧體操男子個人全能項目決賽共6種項目，是以總成績來作為最後的排名。橋本大輝最初的地板動作拿下14.93分，第2項鞍馬動作拿下15.166分暫居首位，但第4項跳馬項目結束後，因為一隻腳踏出墊子外發生失誤，排名也掉至第4。不過橋本並未就此放棄，他在第5項雙槓項目拿到15.300分，最後的更在拿手單槓項目獲14.933高分，以總成績88.465分，大逆轉奪金牌。

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反觀一路領先的肖若騰在最後的單槓項目只得到14.366分，還因為結束動作時未跟裁判示意被多扣0.3分，最後就以總成績88.065分銀恨。原本中國隊在等待最後一項單槓分數出爐時，已經提前拉起中國國旗準備慶祝，沒想到最後卻發現不敵日本，只能默默收起國旗。

原本一路領先的中國選手肖若騰（右）最後一項單槓表現不如日本選手還被多扣0.3分，最後與金牌擦身而過。（美聯社）

想當然爾，中國網友們完全無法接受這次的比賽結果，不但怒轟裁判圖利東道主日本、評分不公外，還蜂擁至橋本大輝，改造他跳馬失誤的圖片抨擊他是日本國恥，還怒罵粗話並製作一系列帶有攻擊性字眼的羞辱圖片，不理性的程度讓各國網友看了直搖頭。

崩潰的中國網友用惡意圖片脫序灌爆橋本IG。（圖片擷取自IG）



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