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MLB》洋基重磅交易！ 換來遊騎兵「怪力男」組超狂重砲打線

2021/07/29 08:27

遊騎兵怪力男蓋洛將被交易到洋基。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕綜合各家外電消息指出，洋基隊已經透過交易，換來遊騎兵怪力男蓋洛蓋洛（Joey Gallo），未來將與賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）組成怪力男連線。

洋基隊在今年因為原本的先發中外野手希克斯（Aaron Hicks），因傷整季報銷，因此球隊不斷傳出希望透過交易獲得外野手以及左打戰力，蓋洛一個人就補齊了兩項需求，儘管蓋洛自2019年後就未曾守過中外野，但他的運動能力加上金手套等級的右外野防守功力，普遍被認為能夠勝任中外野防區的工作。

蓋洛是典型的TTO（Three True Outcomes）打者，生涯一共累積145轟，本季選到74次保送是聯盟保送王，打擊率不高僅2成23，但上壘率有3成79的水準，整體攻擊指數有0.869。

目前尚不知道洋基將送出何種包裹來換取蓋洛，不過在蓋洛加盟後，洋基陣中將會有著3名怪力男：蓋洛、賈吉與史坦頓，這三人在大聯盟合計已經敲出613發全壘打。

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