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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》拜爾絲心理因素退賽 喬帥提出想法

2021/07/29 09:45

喬科維奇。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕美國體操名將拜爾絲（Simone Biles）因心理因素退賽一事引發熱議，塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）就表示：「壓力是一種特權。」

喬科維奇表示，沒有人與生俱來就有第一名的能力，這些能力都是伴隨時間而增長，他也拿自己在里約奧運的失利作為舉例，「我在里約是奪金熱門，我贏得當時近五項大滿貫中的四項，又是世界第一，但那次卻對我來說非常艱難，我能理解那種感覺，但我是有經驗的球員，我知道我該為我的精神做什麼，如何解決場內外的問題，讓自己保持最佳狀態。」

日前拜爾絲在記者會告訴媒體，「我不像以前一樣相信自己，不知道是不是因為年紀，我做動作時有點緊張。」她說：「我想在奧運為自己而戰，但現在卻像是為別人而戰，我很傷心，所愛的事情被剝奪了。」

喬科維奇認為，沒有壓力就沒職業運動，如果目標是成為比賽中的佼佼者，要去學習好如何隨時應對在場上、場下的壓力。

「所有的批評都是，我不能說我裝沒看到或聽到，事實就擺在眼前，但我也學會了如何去破壞它，我覺得我有足夠的經驗了解如何讓自己踏上球場，打出最好的網球。」喬科維奇表示。

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