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東奧》為林昀儒集氣！蔡英文：讓世界看看台灣「天才少年」的實力

2021/07/29 09:09

林昀儒今將強碰中國球王樊振東。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕19歲小將林昀儒昨在東京奧運桌球男單8強賽，以直落四橫掃世界排名28的斯洛維尼亞黑馬約基奇，成為繼2012年莊智淵後，第2位躋身奧運男單4強的台灣選手，今日將對決世界排名第一的中國樊振東，總統蔡英文昨晚也發文替林昀儒應援「讓世界看看台灣『天才少年』的實力吧！」

總統蔡英文昨（28日）深夜在臉書回顧一整天台灣選手的奧運賽況，感謝選手為台拚戰，首位點名在桌球男單賽事，以精采表現直落四擊敗斯國對手的「小林同學」林昀儒，「下一場，小林同學將對上世界排名第一的中國選手。加油！讓世界看看台灣『天才少年』的實力吧！」

接下來總統也提到在羽球賽事，一早許多人還來不及打開電視，小戴就已順利贏球。傍晚小天周天成和王子維同時出賽，各自拚滿三局後拿下勝利，至此羽球小組賽告一段落，台灣選手全部晉級，都會繼續密切關注。

在體操賽事，昨晚登場的男子全能決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻以六項總和84.798分，名列第七名，締造台灣選手在奧運的新紀錄，蔡英文也勉勵道：「嘉鴻，你的好表現，全世界都看到了。你對轉播鏡頭比的愛心，在台灣的我們也接收到了。」

而同場出賽的「鞍馬王子」李智凱雖然不慎受傷，幸好傷勢沒有大礙，教練也請大家放心，蔡英文也表示會繼續為智凱後續的鞍馬單項決賽集氣！

接下來她點到昨天出賽的還有征戰三屆奧運的射箭好手「雷母」雷千瑩、台灣第一位達到「奧運游泳參賽A標」的水之呼吸王星皓，「即使沒闖進下一關，你們依然是所有台灣人的標竿」，也為曾打破世界紀錄的不定向飛靶射擊好手楊昆弼應援，希望他明天繼續加油。

蔡總統也表示，這一屆奧運，台灣選手在每一個參賽項目，幾乎都有亮眼的表現，代表團的總獎牌數也已經創下歷史新高，除了歸功於選手的付出、國家運動訓練中心 各項後勤團隊長期的協助，還有體育署從2019年啟動的「黃金計畫」。

最後蔡總統也疾呼：「特別標籤出每一位選手和後勤單位，是希望奧運期間，我們大力加油打氣；奧運過後，更要不斷提升環境，持續給予支持！台灣的體育實力，就是我們的驕傲。」

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